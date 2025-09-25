PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Wittlich
POL-PDWIL: Mit Alkohol hinterm Steuer

Mehren (ots)

Am Nachmittag des 25.09.2025 wurde ein männlicher Fahrzeugführer einer allgemeinen Verkehrskontrolle in Mehren unterzogen. Hierbei konnten Anzeichen auf zeitnahen Alkoholkonsum festgestellt werden. Der anschließend von der Polizei durchgeführte Test bestätigte die Wahrnehmungen. Gegen den Fahrer wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Daun
Mainzer Straße 19
54550 Daun
Tel.: 06592-9626-0
Email: pidaun@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell

