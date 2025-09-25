POL-PDWIL: Mit Alkohol hinterm Steuer
Mehren (ots)
Am Nachmittag des 25.09.2025 wurde ein männlicher Fahrzeugführer einer allgemeinen Verkehrskontrolle in Mehren unterzogen. Hierbei konnten Anzeichen auf zeitnahen Alkoholkonsum festgestellt werden. Der anschließend von der Polizei durchgeführte Test bestätigte die Wahrnehmungen. Gegen den Fahrer wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.
