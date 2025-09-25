Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Volltrunken und nach Drogenkonsum einen Verkehrsunfall verursacht

Üdersdorf (ots)

Am Abend des 25.09.2025 befuhr ein 38-jähriger PKW-Fahrer aus der Verbandsgemeinde Weißenthurm die L 46 aus Gemünden kommend in Fahrtrichtung Üdersdorf. In einer Rechtskurve verlor der Fahrzeugführer die Kontrolle über sein Fahrzeug, sodass er nach links von der Fahrbahn abkam. Vor Ort konnte der Fahrzeugführer zunächst nicht von der Polizei angetroffen werden. Im Fahrzeug konnten Hinweise auf den vorherigen Konsum alkoholischer Getränke festgestellt werden. Im Rahmen einer anschließenden Fahndung wurde der Fahrer in der Ortslage Üdersdorf gestellt. Im Rahmen der anschließenden Kontrolle wurde bei der Person ein Alkoholtest durchgeführt. Neben erheblichem Alkoholkonsum wurden auch Hinweise auf die zeitnahe Einnahme von Betäubungsmitteln festgestellt.

Dem Beschuldigten wurde anschließend eine Blutprobe entnommen. Sein Führerschein wurde sichergestellt. Gegen ihn wurden mehrere Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell