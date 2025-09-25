PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Sachbeschädigung an PKW durch vorsätzliches Einfüllen falschen Kraftstoffs

Daun (ots)

Durch bislang unbekannte Täter wurde am 24.09.2025, im Zeitraum von 17:45 bis 21:40 Uhr, ein auf dem Parkplatz in der Leopoldstraße in Daun abgestellter PKW angegangen. Durch den/die Täter wurde der Tankdeckel geöffnet und Benzin in das mit Diesel betriebene Fahrzeug geleitet, wodurch am benannten PKW ein Sachschaden entstand. Der PKW des Opfers dürfte hierbei bewusst ausgewählt worden sein.

Augenzeugen in dieser Angelegenheit werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Daun, Tel: 06592/96260, in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Daun
Mainzer Straße 19
54550 Daun
Tel.: 06592-9626-0
Email: pidaun@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell

