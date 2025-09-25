Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Verkehrsunfall mit unklarem Hergang - Zeugen gesucht

Reil, K63 (ots)

Am 24.09.25 gegen 13:50 Uhr kommt es auf der K63 (Bergstrecke Reil-Kröver Berg) in einer engen Kurve zu einem Verkehrsunfall im Gegenverkehr. Hierbei touchieren sich ein bergabfahrender PKW und ein berganfahrender PKW. Vor dem bergabfahrenden PKW befanden sich ein Krad, sowie zwei weitere PKWs. Die Polizei Zell sucht aufgrund des unklaren Unfallherganges die Insassen der beiden weiteren bergabfahrenden PKWs als Zeugen. Diese werden gebeten, sich mit der PI Zell in Verbindung zu setzen.

