PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Wittlich mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Verkehrsunfall mit unklarem Hergang - Zeugen gesucht

Reil, K63 (ots)

Am 24.09.25 gegen 13:50 Uhr kommt es auf der K63 (Bergstrecke Reil-Kröver Berg) in einer engen Kurve zu einem Verkehrsunfall im Gegenverkehr. Hierbei touchieren sich ein bergabfahrender PKW und ein berganfahrender PKW. Vor dem bergabfahrenden PKW befanden sich ein Krad, sowie zwei weitere PKWs. Die Polizei Zell sucht aufgrund des unklaren Unfallherganges die Insassen der beiden weiteren bergabfahrenden PKWs als Zeugen. Diese werden gebeten, sich mit der PI Zell in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Zell

Telefon: 06542-98670
pizell@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Wittlich mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Wittlich
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Wittlich
Alle Meldungen Alle
  • 25.09.2025 – 06:59

    POL-PDWIL: Verkehrsunfall mit Personenschaden

    Wittlich (ots) - Am 24.09.2025 gegen 15:35 Uhr befuhr eine 41-jährige Fahrzeugführerin aus dem Bereich der VGV Wittlich-Land mit ihrem Personenkraftwagen die Landstraße 141 von Salmtal kommend in Richtung Wittlich. Hier erkannte sie das Abbiegevorhaben einer vorausfahrenden 19-jährigen Fahrzeugführerin mit ihrem Personenkraftwagen zu spät und konnte auf der regennassen Straße aufgrund von einsetzendem Aquaplaning ...

    mehr
  • 25.09.2025 – 06:58

    POL-PDWIL: Verkehrsunfall mit unerlaubtem Entfernen von der Unfallstelle

    Wittlich (ots) - Am 24.09.2025 zwischen 09:30 Uhr und 10:15 Uhr hatte eine 30-jährige Fahrzeugführerin aus dem Bereich der Stadt Wittlich ihren Personenkraftwagen, einen VW Passat in der Farbe grün auf dem Parkplatz des Einkaufzentrums in der Friedrichstraße in Wittlich abgestellt. Ein bisher unbekannter Fahrzeugführer stieß mit seinem Fahrzeug vermutlich beim ...

    mehr
  • 24.09.2025 – 20:17

    POL-PDWIL: Verkehrsunfall im Begegnungsverkehr

    Zell (ots) - Am 24.09.2025 ereignete sich gegen 13.50 Uhr ein Verkehrsunfall auf der K63 zwischen Reil und Kröv. In einer scharfen Kurve begegneten sich zwei Fahrzeuge und stießen seitlich zusammen. Vor dem Fahrzeug welches in Richtung Reil fuhr, befand sich ein Motorradfahrer, welcher eventuell als Zeuge in Betracht kommt. Dieser wird gebeten sich bei der Polizeiinspektion in Zell zu melden. Rückfragen bitte an: ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren