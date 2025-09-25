PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Verkehrsunfallflucht in der Fort-Madison-Straße in Prüm

Prüm (ots)

Am Donnerstag, 25.09.2025 in der Zeit von 08:45 Uhr bis 12:20 Uhr wurde ein weißer 5er BMW in der Fort-Madison-Straße in Prüm beschädigt. Der PKW wurde in einer der drei Parkbuchten rechts neben der Straße geparkt. Vermutlich beim Ein- oder Ausparken wurde der PKW am linken Heck durch einen anderen, noch unbekannten, wahrscheinlich dunklen PKW, beschädigt.

Die Polizei bittet Zeugen sich unter der Telefonnummer 06551/9420 oder unter pipruem@polizei.rlp.de zu melden.

