POL-PDWIL: Verkehrsunfallflucht in der Fort-Madison-Straße in Prüm
Prüm (ots)
Am Donnerstag, 25.09.2025 in der Zeit von 08:45 Uhr bis 12:20 Uhr wurde ein weißer 5er BMW in der Fort-Madison-Straße in Prüm beschädigt. Der PKW wurde in einer der drei Parkbuchten rechts neben der Straße geparkt. Vermutlich beim Ein- oder Ausparken wurde der PKW am linken Heck durch einen anderen, noch unbekannten, wahrscheinlich dunklen PKW, beschädigt.
Die Polizei bittet Zeugen sich unter der Telefonnummer 06551/9420 oder unter pipruem@polizei.rlp.de zu melden.
