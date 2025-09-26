PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Wittlich mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Nötigung auf dem Edeka-Parkplatz in Traben

Traben-Trarbach (ots)

Am Donnerstag, 25.09.2025 um 11:30 Uhr, kam es zu einer Nötigung einer Fußgängerin auf dem Parkplatz des Edeka-Einkaufmarktes in Traben. Diese stand mit ihrer 2-jährigen Tochter rechtsseitig vor dem Markt bei dem dortigen Straßenmusiker. Zur gleichen Zeit wollte ein PKW-Fahrer die Durchfahrt vor dem Markt passieren. Da aufgrund der engen Platzverhältnisse ein ungehindertes Vorbeifahren an der Fußgängerin nicht möglich war, fuhr er langsam auf sie zu, um sie dazu zu bewegen Platz zu schaffen und auf Seite zu gehen. Die Passantin nahm ihr Kind auf den Arm um die ungehinderte Durchfahrt zu ermöglichen. Der PKW-Fahrer fuhr jedoch weiter auf sie zu und berührte sie mit der Stoßstange leicht am Bein. Die Fußgängerin und ihr Kind blieben unverletzt.

Zeugen, die die Situation beobachtet haben, insbesondere der Musikant vor dem Markt, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion in Zell unter der Rufnummer 06542-98670 oder der Polizeiwache in Traben-Trarbach unter der 06541-6270 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Zell
Winzerstraße 26
56856 Zell (Mosel)

Telefon: 06542-98670
Email: pizell.wache@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Wittlich mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Wittlich
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Wittlich
Alle Meldungen Alle
  • 26.09.2025 – 09:33

    POL-PDWIL: Verkehrsunfall unter Betäubungsmitteleinfluss

    Altscheid (ots) - Am Nachmittag des 25.09.2025 gegen 16:35 Uhr kam es auf der L 9 zwischen den Ortschaften Philippsweiler und Altscheid zu einem Verkehrsunfall, bei welchem die 37-jährige Fahrzeugführerin schwer verletzt wurde. Im Rahmen der Sachverhaltsaufnahme konnte in dem verunfallten Pkw eine geringe Menge Amphetamin aufgefunden werden. Zudem ergab sich der Verdacht, dass die Fahrerin unter ...

    mehr
  • 25.09.2025 – 23:42

    POL-PDWIL: Mit Alkohol hinterm Steuer

    Mehren (ots) - Am Nachmittag des 25.09.2025 wurde ein männlicher Fahrzeugführer einer allgemeinen Verkehrskontrolle in Mehren unterzogen. Hierbei konnten Anzeichen auf zeitnahen Alkoholkonsum festgestellt werden. Der anschließend von der Polizei durchgeführte Test bestätigte die Wahrnehmungen. Gegen den Fahrer wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Daun Mainzer ...

    mehr
  • 25.09.2025 – 23:35

    POL-PDWIL: Volltrunken und nach Drogenkonsum einen Verkehrsunfall verursacht

    Üdersdorf (ots) - Am Abend des 25.09.2025 befuhr ein 38-jähriger PKW-Fahrer aus der Verbandsgemeinde Weißenthurm die L 46 aus Gemünden kommend in Fahrtrichtung Üdersdorf. In einer Rechtskurve verlor der Fahrzeugführer die Kontrolle über sein Fahrzeug, sodass er nach links von der Fahrbahn abkam. Vor Ort konnte der Fahrzeugführer zunächst nicht von der Polizei ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren