Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Nötigung auf dem Edeka-Parkplatz in Traben

Traben-Trarbach (ots)

Am Donnerstag, 25.09.2025 um 11:30 Uhr, kam es zu einer Nötigung einer Fußgängerin auf dem Parkplatz des Edeka-Einkaufmarktes in Traben. Diese stand mit ihrer 2-jährigen Tochter rechtsseitig vor dem Markt bei dem dortigen Straßenmusiker. Zur gleichen Zeit wollte ein PKW-Fahrer die Durchfahrt vor dem Markt passieren. Da aufgrund der engen Platzverhältnisse ein ungehindertes Vorbeifahren an der Fußgängerin nicht möglich war, fuhr er langsam auf sie zu, um sie dazu zu bewegen Platz zu schaffen und auf Seite zu gehen. Die Passantin nahm ihr Kind auf den Arm um die ungehinderte Durchfahrt zu ermöglichen. Der PKW-Fahrer fuhr jedoch weiter auf sie zu und berührte sie mit der Stoßstange leicht am Bein. Die Fußgängerin und ihr Kind blieben unverletzt.

Zeugen, die die Situation beobachtet haben, insbesondere der Musikant vor dem Markt, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion in Zell unter der Rufnummer 06542-98670 oder der Polizeiwache in Traben-Trarbach unter der 06541-6270 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell