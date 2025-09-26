Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Verkehrsunfall unter Betäubungsmitteleinfluss

Altscheid (ots)

Am Nachmittag des 25.09.2025 gegen 16:35 Uhr kam es auf der L 9 zwischen den Ortschaften Philippsweiler und Altscheid zu einem Verkehrsunfall, bei welchem die 37-jährige Fahrzeugführerin schwer verletzt wurde. Im Rahmen der Sachverhaltsaufnahme konnte in dem verunfallten Pkw eine geringe Menge Amphetamin aufgefunden werden. Zudem ergab sich der Verdacht, dass die Fahrerin unter Betäubungsmitteleinfluss stand. Weiterhin bestand gegen diese ein Haftbefehl, welcher durch eine Geldzahlung hätte abgewendet werden können. Aufgrund der Schwere der Verletzungen war die Vollstreckung jedoch nicht möglich. Im Zuge der weiteren Unfallaufnahme erschien zudem der Fahrzeughalter an der Unfallörtlichkeit. Bei diesem konnten ebenfalls drogentypische Auffälligkeiten festgestellt werden. Bei beiden Personen wurde eine Blutentnahme angeordnet und entsprechende Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Nach jetzigem Ermittlungsstand könnte ein weiterer Pkw in noch unbekannter Weise in den Verkehrsunfall involviert gewesen sein. Zeugen, die Angaben zum Unfallgeschehen machen können, werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Bitburg zu wenden.

