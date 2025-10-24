PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: "Coffee with a Cop": Zusatztermin wegen großer Nachfrage

Einbeck (ots)

Einbeck (Kr.) Samstag, 25.10.2025; 10:30 - 13:30 Uhr

Nach dem großen Erfolg der letzten Veranstaltung laden die Initiatoren des Projekts "Coffee with a Cop" zu einem Zusatztermin am Samstag, den 25.10.2025, ab 10.30 Uhr ein. Die Resonanz bei den vergangenen Treffen war so überwältigend, dass nun erneut die Möglichkeit besteht, in lockerer Atmosphäre mit den Beamtinnen und Beamten ins Gespräch zu kommen.

Nicht nur die Begleitung durch das NDR Fernsehen sorgte beim letzten Mal für Aufmerksamkeit - vor allem die ehrlichen und nachhaltigen Gespräche mit den Bürgerinnen und Bürgern machen das Format zu einem besonderen Erlebnis. Viele Menschen fühlen sich ernst genommen und schätzen die Offenheit der Polizei, die die Anregungen der Bürgerinnen und Bürger unter anderem durch ausgearbeitete, nachhaltige Konzepte umsetzt.

Darüber freuen sich die Initiatoren PHK Mathias Krüger und PK Jeremy Lochocki besonders. Gemeinsam mit ihrer Kollegin POKin Britta Wünsche möchten sie den Dialog fortsetzen und erneut den direkten Austausch mit den Bürgerinnen und Bürgern suchen.

In entspannter Atmosphäre, vor dem alten Rathaus, wird bei einer Tasse Kaffee über Sorgen, Anregungen und Themen des Alltags gesprochen - ganz unkompliziert und ohne Terminvereinbarung.

"Wir möchten zeigen, dass Polizei und Bevölkerung gemeinsam Teil dieser Stadt sind und an einem sicheren und lebenswerten Ort zusammenkommen können", so PHK Krüger.

Der Zusatztermin verspricht also nicht nur guten Kaffee, sondern vor allem gute Gespräche.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Northeim
Polizeikommissariat Einbeck
Pressestelle

Telefon: 05561-3131-0
Fax: 05561-3131-150
E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

