POL-NOM: Alleinbeteiligt mit E-Scooter gestürzt
Northeim (ots)
37154 Northeim, In der Fluth, Donnerstag, 23.10.2025, 14.00 Uhr
NORTHEIM (mil) -
Am Donnerstagnachmittag befuhr eine 49-jährige Frau mit ihrem E-Scooter einen Radweg in der Straße "In der Fluth" in Northeim. Hier kam sie auf Grund feuchten Laubes auf der Straße ins Rutschen und kam zu Fall. Die 49-jährige verletzte sich durch den Sturz leicht. Eine Behandlung in einem Krankenhaus war nicht erforderlich.
