PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Northeim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Alleinbeteiligt mit E-Scooter gestürzt

Northeim (ots)

37154 Northeim, In der Fluth, Donnerstag, 23.10.2025, 14.00 Uhr

NORTHEIM (mil) -

Am Donnerstagnachmittag befuhr eine 49-jährige Frau mit ihrem E-Scooter einen Radweg in der Straße "In der Fluth" in Northeim. Hier kam sie auf Grund feuchten Laubes auf der Straße ins Rutschen und kam zu Fall. Die 49-jährige verletzte sich durch den Sturz leicht. Eine Behandlung in einem Krankenhaus war nicht erforderlich.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Northeim
Pressestelle

Telefon: 05551-9148-200
Fax: 05551-9148-250
E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Northeim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Northeim
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Northeim
Alle Meldungen Alle
  • 24.10.2025 – 07:36

    POL-NOM: Unbekannte Person entwendete Pkw von Firmengelände eines Autohändlers

    Northeim (ots) - 37154 Northeim, Hillerser Straße, Samstag, 23.08.2025, 17.00 Uhr - Donnerstag, 23.10.2025, 17.00 Uhr NORTHEIM (mil) - Am Donnerstagnachmittag teilte der 63-jährige Geschädigte bei der Polizei Northeim den Diebstahl eines Pkw mit. Den weißen Peugeot im Wert von rund 15.000EUR hatte der Autohändler vor rund zwei Monaten auf dem Hinterhof seines ...

    mehr
  • 23.10.2025 – 11:13

    POL-NOM: Verkehrsunfall

    Uslar (ots) - USLAR (ke) Auschnippe, zwischen dem 21.10.2025, 19:10 Uhr und dem 22.10.2025, 06:50 Uhr Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer touchierte mit seinem Fahrzeug den ordnungsgemäß abgestellten Transporter eines Dienstleistungsunternehmens aus Uslar und entfernte sich von der Unfallstelle ohne seine Daten zu hinterlassen. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 1000 EUR. Hinweise hierzu bitte an die Polizei in Uslar, Tel.: 05571-80060 Rückfragen bitte an: ...

    mehr
  • 23.10.2025 – 08:29

    POL-NOM: Trunkenheitsfahrt

    Northeim (ots) - Hardegsen, An der Obstplantage, Mittwoch, 22.10.2025, 20.30 Uhr HARDEGSEN (Wol) Am Mittwoch gegen 20.30 Uhr führte eine Streife der Polizei Northeim eine Verkehrskontrolle bei einem 49-jährigen Hardegser durch. Bei der Kontrolle in der Straße "An der Obstplantage" in Hardegsen konnte bei dem Mann Alkoholgeruch festgestellt werden. Zudem befanden sich mehrere leere Bierdosen im Fahrzeug. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren