Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Trunkenheitsfahrt

Northeim (ots)

Hardegsen, An der Obstplantage, Mittwoch, 22.10.2025, 20.30 Uhr

HARDEGSEN (Wol)

Am Mittwoch gegen 20.30 Uhr führte eine Streife der Polizei Northeim eine Verkehrskontrolle bei einem 49-jährigen Hardegser durch. Bei der Kontrolle in der Straße "An der Obstplantage" in Hardegsen konnte bei dem Mann Alkoholgeruch festgestellt werden. Zudem befanden sich mehrere leere Bierdosen im Fahrzeug. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 1,1 Promille.

Der Führerschein des 49-Jährigen wurde beschlagnahmt. Zudem wurde eine Blutprobenentnahme in der Northeimer Dienststelle durchgeführt und ein Strafverfahren eingeleitet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell