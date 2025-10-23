Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Müllsäcke in Brand geraten

Northeim (ots)

Nörten-Hardenberg OT Angerstein, Hannoversche Straße, Donnerstag, 23.10.2025, 01.30 Uhr

ANGERSTEIN (Wol)

Am heutigen Donnerstag gegen 01.30 Uhr kam es in der Hannoverschen Straße in Angerstein zu einem Brand von Müllsäcken. Aus bisher unbekannter Ursache gerieten zehn gelbe Müllsäcke in Brand und konnten von der Meldenden sowie der eingesetzten Feuerwehr gelöscht werden, wodurch kein Schaden entstand.

Eine Selbstentzündung ist aufgrund der Witterung nahezu auszuschließen. Hinweise auf die Brandursache konnten vor Ort nicht erlangt werden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell