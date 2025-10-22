Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Versuchter Betrug

Northeim (ots)

Northeim, Schaupenstiel, Dienstag, 21.10.2025, 12.00 Uhr

NORTHEIM (Wol)

Am Dienstag gelangte eine bisher unbekannte Frau in die Wohnung einer 81-jährigen Northeimerin. Die Unbekannte gab an, die Zählerstände ablesen zu müssen. Die 81-Jährige begleitete die Frau, wodurch es zu keinem Schaden kam. Beim Verlassen des Mehrfamilienhauses kam ein unbekannter Mann vom rückwärtigen Bereich des Hauses dazu und beide verließen schnell die Tatörtlichkeit in unbekannte Richtung.

Die Frau wurde wie folgt beschrieben:

- Ca. 25 Jahre alt

- Klein

- Schlank

- Gepflegtes Äußeres

- Schulterlange, dunkle Haare

- Dunkler Teint

- Schlechte Deutschkenntnisse

- Bekleidung unbekannt

Die Beschreibung des Mannes:

- Ca. 30 Jahre alt

- Ca. 180 cm groß

- Drei-Tage-Bart

- Kurze, dunkle Haare

- Gepflegtes Äußeres

- Dunkler Teint

- Gebrochenes Deutsch

- Dunkle Jacke

- Dunkle Hose

Zeuginnen und Zeugen, welche sachdienliche Hinweise auf die beiden Personen geben können, melden sich bitte bei der Polizei Northeim unter 05551 - 91480.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell