POL-NOM: Autofahrt unter Alkoholeinfluss
Einbeck (ots)
Einbeck 37574 Einbeck, Negenborner Weg Dienstag, 21.10.2025, 16:50 Uhr
EINBECK (pfa)
Im Rahmen einer Verkehrskontrolle konnte bei einem 55-jährigen PKW-Fahrer aus Einbeck Alkoholgeruch in der Atemluft festgestellt werden. Ein anschließender Atemalkoholtest bestätigte die Wahrnehmung.
Es folgten eine Blutprobenentnahme, die Untersagung der Weiterfahrt und die Einleitung eines Verkehrsordnungswidrigkeitenverfahrens.
