Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Autofahrt unter Alkoholeinfluss

Einbeck (ots)

Einbeck 37574 Einbeck, Negenborner Weg Dienstag, 21.10.2025, 16:50 Uhr

EINBECK (pfa)

Im Rahmen einer Verkehrskontrolle konnte bei einem 55-jährigen PKW-Fahrer aus Einbeck Alkoholgeruch in der Atemluft festgestellt werden. Ein anschließender Atemalkoholtest bestätigte die Wahrnehmung.

Es folgten eine Blutprobenentnahme, die Untersagung der Weiterfahrt und die Einleitung eines Verkehrsordnungswidrigkeitenverfahrens.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Northeim
Polizeikommissariat Einbeck
Pressestelle

Telefon: 05561-3131-0
Fax: 05561-3131-150
E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell

