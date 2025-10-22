Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Autofahrt unter Alkoholeinfluss

Einbeck (ots)

Einbeck 37574 Einbeck, Negenborner Weg Dienstag, 21.10.2025, 16:50 Uhr

EINBECK (pfa)

Im Rahmen einer Verkehrskontrolle konnte bei einem 55-jährigen PKW-Fahrer aus Einbeck Alkoholgeruch in der Atemluft festgestellt werden. Ein anschließender Atemalkoholtest bestätigte die Wahrnehmung.

Es folgten eine Blutprobenentnahme, die Untersagung der Weiterfahrt und die Einleitung eines Verkehrsordnungswidrigkeitenverfahrens.

