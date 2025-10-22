Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Betrunken Auto gefahren und Unfall verursacht

Einbeck (ots)

Einbeck 37574 Einbeck B 3

Dienstag, 21.10.2025, 21:55 Uhr

EINBECK (pfa)

Der 39- jährige aus Lampspringe kommende Beschuldigte befuhr mit seinem Seat die B3 von Alfeld in Richtung Einbeck. Auf der Strecke kam er von der Fahrbahn ab und verunfallte. Bei der Unfallaufnahme stellten die eingesetzten Polizeibeamten Alkoholgeruch in der Atemluft des Fahrers fest. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0.99 Promille. Beim Beschuldigten wurde eine Blutentnahme durchgeführt und der Führerschein beschlagnahmt.

Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei Einbeck zu melden.

