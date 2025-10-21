Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Tageswohnungseinbruch

Freiburg (ots)

Am Freitag, 17.10.2025, im Zeitraum zwischen 17 Uhr und 20:30 Uhr gelangte bislang unbekannte Täterschaft gewaltsam in die Wohnräumlichkeiten eines Einfamilienhauses im Rebweg in Lörrach. Die Täterschaft entwendete Schmuck und Bargeld in bislang noch nicht bekannter Höhe. Das Kriminalkommissariat Lörrach hat die Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen, die rund um den Rebweg in Lörrach Verdächtiges wahrgenommen haben. Außerdem werden Anwohner gebeten, ihre Videoüberwachungsanlagen zu sichten und verdächtige Wahrnehmungen der Kriminalpolizei mitzuteilen. Das Kriminalkommissariat Lörrach ist unter 07621 176 0 zu den üblichen Bürozeiten erreichbar. Der Kriminaldauerdienst in Bad Säckingen nimmt unter Tel. 07761 934 500 Hinweise rund um die Uhr entgegen.

