Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Albbruck: Einbruch in Wohnhaus

Freiburg (ots)

Im Zeitraum von Mittwoch, 15.10.2025, 15 Uhr bis Montag, 20.10.2025, bis 20 Uhr wurde in ein Wohnhaus im Lärchenweg in Albbruck eingebrochen. Nach bisherigen Erkenntnissen gelangte unbekannte Täterschaft gewaltsam in die Wohnräumlichkeiten. Die Täterschaft durchsuchte mehrere Räume und entwendeten Schmuck und Kleidungsstücke in bislang noch nicht bekannter Höhe. Die Kriminalpolizei Waldshut-Tiengen hat die Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen, die im fraglichen Zeitraum Verdächtiges rund um den Lärchenweg in Albbruck wahrgenommen haben. Außerdem werden Anwohner gebeten, ihre Videoüberwachungsanlagen zu sichten, und verdächtige Wahrnehmungen ebenfalls der Kriminalpolizei mitzuteilen. Das Kriminalkommissariat Waldshut-Tiengen ist zu den üblichen Bürozeiten unter 07741 8316 0 erreichbar. Der Kriminaldauerdienst in Bad Säckingen nimmt rund um die Uhr Hinweise unter Tel. 07761 934 500 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell