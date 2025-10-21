Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Murg: Schwerer Verkehrsunfall - Rettungshubschrauber im Einsatz - umfangreiche Bergungsmaßnahmen

Freiburg (ots)

Am Montag, 20.10.2025, gegen 13:00 Uhr geriet eine 42-jährige VW-Fahrerin aus bislang ungeklärter Ursache auf der L151 zwischen Niederhof und Murg in den Gegenverkehr. Dort kollidierte sie mit einem entgegenkommenden 18 Tonnen schweren Muldenkipper. Dieser wurde von der Fahrbahn abgewiesen und kam in einer angrenzenden Wiese zum Stehen. Der 41-jährige Lkw-Fahrer blieb durch den Unfall unverletzt. Die 42-jährige VW-Fahrerin war zunächst in ihrem Auto eingeklemmt, konnte durch Ersthelfer befreit werden und wurde schwer verletzt mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Aufgrund der Beschädigungen am LKW musste eine Spezialfirma mit Kran für die Bergung verständigt werden. Außerdem gelangten Betriebsflüssigkeiten in das Erdreich, weshalb eine weiter Firma mit einem Bagger zur Beseitigung des mit Flüssigkeiten verunreinigten Erdreichs beauftragt wurde. Der VW war ebenfalls nicht mehr fahrbereit und musste durch einen Abschleppunternehmen geborgen werden. Die Freiwillige Feuerwehr war ebenfalls vor Ort im Einsatz. Die Strecke zwischen Murg und Niederhof war für mehrere Stunden voll gesperrt. Die Unfallstelle musste nach Abschluss aller Bergungsmaßnahmen durch eine Spezialfirma ebenfalls gereinigt werden.

