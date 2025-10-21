Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Schopfheim: Pkw missachtet Vorfahrt von Pedelec-Fahrer - Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots)

Mit seinem Pedelec befuhr am Montag, 20.10.2025 gegen 07.50 Uhr ein 55 Jahre alter Mann die Hauptstraße von Fahrnau kommend in Richtung Innenstadt. Auf Höhe der Schlattholzstraße kam aus dieser ein Pkw gefahren und bog auf die Hauptstraße ein, ohne auf die Vorfahrt des Pedelec-Fahrers zu achten. Beim Abbiegevorgang kam es zur Berührung der beiden Fahrzeuge. Der 55-Jährige konnte seinen Sturz mit einem Ausfallschritt abfangen und zog sich dabei eine leichte Verletzung am Bein zu. An seinem Pedelec entstand geringer Sachschaden. Der Pkw entfernte sich in Richtung Innenstadt, ohne sich um den Radfahrer zu kümmern. Das Polizeirevier Schopfheim (07622/666980) sucht Zeugen, welche den Vorfall beobachtet haben. Diese werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier in Verbindung zu setzen.

md/ce

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell