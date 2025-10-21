Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Kirchzarten: Mountainbiker von Hund gebissen - Zeugenaufruf

Freiburg (ots)

Am Donnerstag, 16.10.2025, gegen 15:40 Uhr, wurde ein Mountainbiker auf dem Feldweg zwischen dem Friedhof Giersberg und dem Schulzentrum von einem Hund gebissen. Der Hundehalter machte gegenüber dem Geschädigten falsche Angaben zu seiner Person und entfernte sich anschließend.

Bei dem Hund soll es sich um einen bräunlichen, jungen Berner Sennenhund handeln, der einen verspielten Eindruck machte.

Der Halter wird beschrieben als männlich, 35-45 Jahre alt, etwa 180-185 cm groß, sportliche Figur, kurze schwarze Haare, bekleidet mit schwarzer Sportkleidung, "süddeutscher" Dialekt.

Hinweise nimmt das Polizeipräsidium Freiburg unter Tel. 07661 / 979190 oder 0761 / 8824421 (24 Stunden Erreichbarkeit) entgegen.

ak/ts

