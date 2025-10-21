PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Freiburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Kirchzarten: Mountainbiker von Hund gebissen - Zeugenaufruf

Freiburg (ots)

Am Donnerstag, 16.10.2025, gegen 15:40 Uhr, wurde ein Mountainbiker auf dem Feldweg zwischen dem Friedhof Giersberg und dem Schulzentrum von einem Hund gebissen. Der Hundehalter machte gegenüber dem Geschädigten falsche Angaben zu seiner Person und entfernte sich anschließend.

Bei dem Hund soll es sich um einen bräunlichen, jungen Berner Sennenhund handeln, der einen verspielten Eindruck machte.

Der Halter wird beschrieben als männlich, 35-45 Jahre alt, etwa 180-185 cm groß, sportliche Figur, kurze schwarze Haare, bekleidet mit schwarzer Sportkleidung, "süddeutscher" Dialekt.

Hinweise nimmt das Polizeipräsidium Freiburg unter Tel. 07661 / 979190 oder 0761 / 8824421 (24 Stunden Erreichbarkeit) entgegen.

ak/ts

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg
Telefon: 0761 / 882 - 1013
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

X: https://x.com/PolizeiFR
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Freiburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Freiburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Freiburg
Alle Meldungen Alle
  • 21.10.2025 – 08:46

    POL-FR: Löffingen: Körperverletzung & Ladendiebstahl

    Freiburg (ots) - Am Freitag, den 17.10.2025, gegen 09:00 Uhr wurde ein bislang noch unbekannter Täter dabei beobachtet, wie er in einem Supermarkt in der Güterstraße mehrere Lebensmittel in seine Jacke gesteckt haben soll. Im Anschluss habe der Mann den Kassenbereich passiert, ohne die entwendete Ware zu bezahlen. Als der Ladendetektiv den Mann ansprach und versuchte ihn an der Flucht zu hindern, wurde dieser leicht ...

    mehr
  • 21.10.2025 – 08:40

    POL-FR: Löffingen: Diebstahl aus mehreren geparkten Fahrzeugen

    Freiburg (ots) - In der Nacht von Samstag, den 18.10.2025 auf Sonntag den 19.10.2025 wurden im Innenstadtbereich Löffingen bis nach Seppenhofen mehrere möglicherweise unverschlossene Fahrzeuge von bislang unbekannter Täterschaft geöffnet und durchsucht. Aus den Fahrzeugen wurden diverse Wertgegenstände entwendet. Die genau Diebstahlsschadenhöhe ist derzeit nicht bekannt. Gegen die derzeit noch unbekannte ...

    mehr
  • 21.10.2025 – 08:29

    POL-FR: St. Märgen: Besonders schwerer Fall des Diebstahls

    Freiburg (ots) - Zwischen Donnerstag, den 16.10.2025, 20:00 Uhr und Freitag 17.10, 10:30 Uhr wurde in St. Märgen aus zwei Landwirtschaftlichen Höfen, Arbeits- und Forstwerkzeuge entwendet. In einem Fall wurde die verschlossene Tür zu einem Werkstattraum aufgehebelt. Die Werkzeuge befanden sich jeweils in Gebäuden auf dem Hof. Der Gesamtwert der entwendeten Gegenstände beläuft sich auf einen niedrigen fünfstelligen ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren