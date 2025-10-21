Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Löffingen: Körperverletzung & Ladendiebstahl

Freiburg (ots)

Am Freitag, den 17.10.2025, gegen 09:00 Uhr wurde ein bislang noch unbekannter Täter dabei beobachtet, wie er in einem Supermarkt in der Güterstraße mehrere Lebensmittel in seine Jacke gesteckt haben soll. Im Anschluss habe der Mann den Kassenbereich passiert, ohne die entwendete Ware zu bezahlen. Als der Ladendetektiv den Mann ansprach und versuchte ihn an der Flucht zu hindern, wurde dieser leicht verletzt. Der unbekannte Täter flüchtete anschließend fußläufig in Richtung Stadtmitte. Die Fahndungsmaßnahmen seitens der Polizei verliefen bislang ohne Erfolg.

Gegen den derzeit noch unbekannten Täter wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung und Diebstahls eingeleitet. Hinweise zum Sachverhalt nimmt das Polizeirevier Titisee-Neustadt unter der Telefonnummer 07651/9336-0 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell