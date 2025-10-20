POL-FR: Breisach: Transporter mit mehreren tausend Briefen sichergestellt
Freiburg (ots)
Am Sonntag, den 19.10.2025, stellte die Polizei Breisach einen verdächtigen Transporter parkend in der Gerberstraße in Breisach fest. Im Laderaum des Fahrzeugs wurden mehrere tausend Briefe eines Zustellungsunternehmens festgestellt, welche offenbar nicht zugestellt worden waren. Einige der Briefe sind bereits mehrere Monate alt.
Das Polizeirevier Breisach führt die Ermittlungen wegen des Verdachts der Unterschlagung.
