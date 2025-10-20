PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Vogtsburg: Brand in Wohnhaus - Zwei Personen verletzt

Freiburg (ots)

Am Samstag, den 18.10.2025 gegen 16:00 Uhr, wurde ein Brand in der Badbergstraße in Oberbergen, einem Ortsteil von Vogtsburg, gemeldet.

Beim Eintreffen der Einsatzkräfte schlugen bereits Flammen aus den Fenstern des Hochparterres und den Fenstern des Dachgeschosses. Zwei Personen wurden von der Feuerwehr auf einem Balkon des Gebäudes festgestellt und mittels einer tragbaren Leiter gerettet. Beide Personen wurden dem Rettungsdienst übergeben, da der Verdacht einer Rauchgasintoxikation bestand.

Das Polizeirevier Breisach ermittelt derzeit die Brandursache. Erste Ermittlungen deuten darauf hin, dass der Brand beim Kochen ausgebrochen sein könnte. Der Schaden kann derzeit noch nicht beziffert werden.

Im Einsatz waren die Feuerwehren Vogtsburg und Breisach, der DRK Ortsverein Oberbergen sowie das Polizeirevier Breisach.

Medienrückfragen bitte an:

Polizeirevier Breisach
Tel.: 07667 9117-0
E-Mail: breisach.prev@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

