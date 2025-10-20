PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Erstmeldung
Rheinfelden: Verdacht Tötungsdelikt

Freiburg (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Lörrach und des 
Polizeipräsidiums Freiburg

Am Montagmorgen, 20.10.2025, wurde eine männliche Person tot in einer
Gaststätte beim Kastanienpark in Rheinfelden aufgefunden. 

Bei der Kriminalpolizei Freiburg wurde eine Sonderkommission 
eingerichtet.


Wir bitten um Verständnis, dass aufgrund der laufenden Ermittlungen 
darüber hinaus aktuell keine weiteren Auskünfte erteilt werden 
können.

Medienrückfragen bitte an:

Thomas Batzel
Polizeipräsidium Freiburg
Pressestelle
Telefon: 07621 / 176-351
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

X (ehem. Twitter): https://x.com/PolizeiFR
Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

