Freiburg (ots) - Am Samstag, den 18.10.2025, um 22:16 Uhr kam es in der Einsegnungshalle des Hauptfriedhofs Freiburg zu einem Brand. Laut derzeitigem Stand der Ermittlungen war wohl zunächst ein Schmorbrand in einem Elektroverteilerkasten entstanden. Dieser hatte sich im weiteren Verlauf zu einem Vollbrand entwickelt. Durch den Brand wurden der Raum, indem sich der ...

mehr