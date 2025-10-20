POL-FR: Erstmeldung
Rheinfelden: Verdacht Tötungsdelikt
Freiburg (ots)
Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Lörrach und des Polizeipräsidiums Freiburg Am Montagmorgen, 20.10.2025, wurde eine männliche Person tot in einer Gaststätte beim Kastanienpark in Rheinfelden aufgefunden. Bei der Kriminalpolizei Freiburg wurde eine Sonderkommission eingerichtet. Wir bitten um Verständnis, dass aufgrund der laufenden Ermittlungen darüber hinaus aktuell keine weiteren Auskünfte erteilt werden können.
