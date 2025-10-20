PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg-Brühl: Einsegnungshalle des Hauptfriedhofs in Brand

Freiburg (ots)

Am Samstag, den 18.10.2025, um 22:16 Uhr kam es in der Einsegnungshalle des Hauptfriedhofs Freiburg zu einem Brand.

Laut derzeitigem Stand der Ermittlungen war wohl zunächst ein Schmorbrand in einem Elektroverteilerkasten entstanden. Dieser hatte sich im weiteren Verlauf zu einem Vollbrand entwickelt.

Durch den Brand wurden der Raum, indem sich der Verteilerkasten befand und das angrenzende Treppenhaus stark verrußt. Zudem wurde die dazwischenliegende Tür beschädigt. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist nicht bekannt.

Die anwesenden Einsatzkräfte der Feuerwehr konnten den Brand ohne Verletzte vollständig löschen.

nt

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg
- Pressestelle -

Nora Thaleiser

Tel.: 0761 882-1027
E-Mail: freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

X (ehem. Twitter): https://x.com/PolizeiFR
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: https://ppfreiburg.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

