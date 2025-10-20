Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bad Säckingen: Unfall auf Supermarktparkplatz

Freiburg (ots)

Am Freitag, 17.10.2025, gegen 12:45 Uhr beschädigte ein bislang unbekanntes Auto einen geparkten Mercedes auf dem Parkplatz vor einem Supermarkt in der Tullastraße in Bad Säckingen. Es entstand Sachschaden am hinteren rechten Fahrzeugheck in Höhe von ungefähr 4.000 Euro. Das Polizeirevier Bad Säckingen sucht Zeugen, die den Unfallhergang beobachtet haben oder Hinweise auf das Verursacherfahrzeug geben können. Das Polizeirevier Bad Säckingen ist rund um die Uhr unter 07761 934 0 erreichbar.

