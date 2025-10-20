POL-FR: Waldshut-Tiengen/ Waldshut: Unfallflucht mit hohem Sachschaden - Zeugen gesucht
Freiburg (ots)
Am Sonntag, 19.10.2025, gegen 15:00 Uhr wurde der Polizei eine Unfallflucht in der Blois Straße in Waldshut gemeldet. Nach bisherigen Erkenntnissen beschädigte ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer im Zeitraum von 9:00 Uhr bis 15:00 Uhr den in der Blois Straße geparkten Renault Master. Der Schaden scheint im Rahmen eines Parkmanövers entstanden zu sein. Die Schadenshöhe am Renault beträgt ungefähr 2.000 Euro. Das Polizeirevier Waldshut-Tiengen hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die den Unfallhergang beobachtet haben oder Hinweise auf des Verursacherfahrzeug geben können. Das Polizeirevier Waldshut-Tiengen ist rund um die Uhr unter 07751 8316 531 erreichbar.
Medienrückfragen bitte an:
Polizeipräsidium Freiburg
Pressestelle - Christoph Efinger
Telefon: 07741 8316-201
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de
X: https://x.com/PolizeiFR
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/
- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de
Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell