Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Jestetten: Unfallflucht auf Drogeriemarkt-Parkplatz - Zeugen gesucht

Freiburg (ots)

Am Freitag, 17.10.2025, im Zeitraum von 13:30 Uhr bis ungefähr 15:00 Uhr, wurde auf dem Parkplatz eines Drogeriemarktes in der Saarstraße in Jestetten ein Audi Q7 mit Züricher Kontrollschild angefahren und beschädigt. Der Sachschaden beläuft sich auf ungefähr 4.000 Euro. Der Polizeiposten Jestetten sucht Zeugen, die den Unfallhergang beobachtet haben oder Hinweise auf den Verursacher geben können. Der Polizeiposten Jestetten ist unter der Tel. 07745 925820 zu den üblichen Bürozeiten erreichbar. Rund um die Uhr nimmt das Polizeirevier Waldshut-Tiengen Hinweise unter Tel. 07751 8316 531 entgegen.

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg
Pressestelle - Christoph Efinger
Telefon: 07741 8316-201
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

X: https://x.com/PolizeiFR
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

