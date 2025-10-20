Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bonndorf im Schwarzwald: Brand auf Betriebsgelände

Freiburg (ots)

Am Freitag, 17.10.2025, gegen 19:45 Uhr brannten auf einem Firmengelände eines Recycling-Betriebes in Bonndorf mehrere Fahrzeuge. Die Freiwillige Feuerwehr konnte den Brand schnell unter Kontrolle bringen und ein Übergreifen auf die Werkhalle verhindern. Insgesamt wurden drei Fahrzeuge und mehrere Fenster der Halle beschädigt. Der Sachschaden kann bislang noch nicht geschätzt werden. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an, weshalb dazu noch keine Angaben gemacht werden können.

