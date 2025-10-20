Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Rheinfelden: Sprinter auf Firmengelände angefahren - Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots)

Vermutlich beim Wenden auf einer Grundstückseinfahrt im Schafmatt beschädigte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer zwischen Freitag, 17.10.2025, 17.00 Uhr und Samstag, 18.10.2025, 12.00 Uhr einen dort geparkten Sprinter. Aufgrund der Spurenlage wird davon ausgegangen, dass es sich bei dem Verursacherfahrzeug um einen LKW handelte. Die Grundstückseinfahrt befindet sich unweit der Einmündung zu der Straße "Schildgasse". Der Sachschaden beläuft sich auf rund 500 Euro. Das Polizeirevier Rheinfelden (07623/74040) bittet um sachdienliche Hinweise.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell