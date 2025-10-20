Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Denzlingen: Ehepaar am Bahnhof von Unbekanntem angegriffen

Freiburg (ots)

Am Freitagabend, 17.10.2025, gegen 20.10 Uhr, wurde am Bahnhof in Denzlingen ein Ehepaar von einem der Polizei unbekannten Tatverdächtigen grundlos angegriffen. Dabei wurde dem 72-jährigen Mann von dem Unbekannten ins Gesicht geschlagen. Der Geschädigte wurde leicht verletzt.

Während des Angriffs herrschte am Bahnhof normales Besucheraufkommen. Vor Ort machte sich allerdings niemand als Zeuge erkenntlich. Die Polizei sucht nun Zeugen, welche den Vorfall beobachtet haben.

Bei dem Tatverdächtigen handelt es sich laut Beschreibung um einen 30 bis 40 Jahre alten Mann, der an dem Abend eine schwarze Lederjacke, einen grauen Pullover und eine dunkle Hose trug. Er trug eine schwarze Umhängetasche, mehrere Ringe, hatte dunkelbraune bis schwarze Haare, einen kurzen Bart und sprach mit einem ausländischen Akzent.

Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier Waldkirch unter Tel. 07681 4074-0 oder per Mail (Waldkirch.prev@polizei.bwl.de) zu melden.

