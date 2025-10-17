Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg: Radfahrerin bei Sturz verletzt - Polizei sucht Unfallbeteiligten

Freiburg (ots)

Die Polizei sucht einen Fußgänger, der bereits am Donnerstag, 09.10.2025, an einem Verkehrsunfall in Freiburg beteiligt gewesen sein soll. Nach derzeitigem Kenntnisstand befuhr eine 47-jährige Radfahrerin gegen 19.40 Uhr den Radweg entlang der Bismarckallee in südliche Richtung. An der Einmündung zum ZOB/Einfahrt Bahnhofsgarage querte der bislang unbekannte Fußgänger von Osten kommend und verdeckt von einem Pkw zügig die Bismarckallee und den Radweg, ohne auf die Radfahrerin zu achten. Diese musste, um einen Zusammenstoß zu verhindern, eine Gefahrenbremsung durchführen und stürzte hierbei über den Lenker auf die Fahrbahn. Dabei wurde sie leicht verletzt. Am Fahrrad entstand Sachschaden.

Im weiteren Verlauf trafen mehrere Ersthelfer ein. Der Fußgänger entfernte sich jedoch nach kurzem Dialog unerlaubt von der Unfallstelle. Er soll etwa 15 bis 20 Jahre alt, blond und von fester Statur gewesen sein. Die Verkehrspolizei bittet den Fußgänger und Zeugen, die Hinweise zu seiner Identität geben können, sich unter Tel. 0761 882 3100 zu melden.

oec

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell