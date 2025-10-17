POL-FR: Lörrach: Baumaschinen aus Kleintransporter entwendet
Freiburg (ots)
In dem Zeitraum zwischen Mittwoch, 15.10.2025, 17.00 Uhr bis Donnerstag, 16.10.2025, 06.15 Uhr, entwendete eine unbekannte Täterschaft mehrere Baumaschinen aus einem Kleintransporter. Die unbekannte Täterschaft brach die hintere Tür eines weißen Opel auf und entwendete aus dem Kleintransporter unter anderem zwei Staubsauger, ein Akkuschrauber, eine Silikonpresse und Fräsen von diversen Herstellern. Der Kleintransporter stand am Straßenrand in der Hornbergstraße in Haagen. Der Diebstahlschaden soll mehrere tausend Euro betragen. Zum Abtransport des Diebesgutes wurde vermutlich ein Fahrzeug benutzt.
