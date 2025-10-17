PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Baumaschinen aus Kleintransporter entwendet

Freiburg (ots)

In dem Zeitraum zwischen Mittwoch, 15.10.2025, 17.00 Uhr bis Donnerstag, 16.10.2025, 06.15 Uhr, entwendete eine unbekannte Täterschaft mehrere Baumaschinen aus einem Kleintransporter. Die unbekannte Täterschaft brach die hintere Tür eines weißen Opel auf und entwendete aus dem Kleintransporter unter anderem zwei Staubsauger, ein Akkuschrauber, eine Silikonpresse und Fräsen von diversen Herstellern. Der Kleintransporter stand am Straßenrand in der Hornbergstraße in Haagen. Der Diebstahlschaden soll mehrere tausend Euro betragen. Zum Abtransport des Diebesgutes wurde vermutlich ein Fahrzeug benutzt.

Medienrückfragen bitte an:

Thomas Batzel
Polizeipräsidium Freiburg
Pressestelle
Telefon: 07621 / 176-351
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

X (ehem. Twitter): https://x.com/PolizeiFR
Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

