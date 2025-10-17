Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Stühlingen: Brand auf Balkon

Freiburg (ots)

Zu einem Brand auf einem Balkon in der Hallauer Straße kam es am Donnerstag, 16.10.2025 gegen 20.50 Uhr. Polizei und Feuerwehr rückten aus. Alle anwesenden Bewohner konnten das Gebäude bereits vor Eintreffen der Einsatzkräfte eigenständig verlassen. Die Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen. Verletzt wurde niemand. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 25000 Euro, die Brandursache ist Gegenstand der Ermittlungen. Die Feuerwehr Stühlingen war mit 15 Einsatzkräften vor Ort.

md/tb

