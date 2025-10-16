POL-FR: Bad Säckingen: Essen auf Herd vergessen - Feuerwehreinsatz

Freiburg (ots) - Am Mittwoch, 15.10.2025, gegen 12:20 Uhr befuhr ein 86-jähriger Suzuki-Fahrer die K6541 von Murg in Richtung Rippolingen. Aus bislang unbekannter Ursache kam er von der Fahrbahn ab und fuhr eine Böschung hinunter. Der 86- Jähriger musste durch die Feuerwehr aus dem Auto befreit werden. Der Rettungsdienst transportierte ihn in ein Krankenhaus. Das verunfallte Auto musste durch ein Abschleppunternehmen ...

