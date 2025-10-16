POL-FR: Bad Säckingen: Essen auf Herd vergessen - Feuerwehreinsatz
Freiburg (ots)
Am Mittwoch, 15.10.2025, gegen 18:00 Uhr wurde die Feuerwehr aufgrund eines ausgelösten Heimrauchmelders in die Waldshuter Straße in Bad Säckingen alarmiert. Nach bisherigen Erkenntnissen, wurde beim Verlassen der Wohnung das Essen auf dem Herd vergessen. Dem Heimrauchmelder und dem schnellen Eingreifen der Feuerwehr ist es zu verdanken, dass weder Sachschaden entstand, noch Personen verletzt wurden.
