POL-FR: Murg: Verkehrsunfall mit Personenschaden

Freiburg (ots)

Am Mittwoch, 15.10.2025, gegen 12:20 Uhr befuhr ein 86-jähriger Suzuki-Fahrer die K6541 von Murg in Richtung Rippolingen. Aus bislang unbekannter Ursache kam er von der Fahrbahn ab und fuhr eine Böschung hinunter. Der 86- Jähriger musste durch die Feuerwehr aus dem Auto befreit werden. Der Rettungsdienst transportierte ihn in ein Krankenhaus. Das verunfallte Auto musste durch ein Abschleppunternehmen geborgen werden. Der Sachschaden dürfte sich auf ungefähr 2.000 EUR belaufen.

