Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Zell im Wiesental: Unfall zwischen Pedelec und Pkw - Pedelec-Fahrer schwer verletzt - Rettungshubschrauber im Einsatz

Freiburg (ots)

Am Dienstag, 14.10.2025, gegen 17.30 Uhr, kam es an der Kreuzung Schopfheimer Straße / Bundesstraße 317 zu einem Unfall zwischen einem Pedelec und einem Pkw, bei welchen ein 63-jähriger Pedelec-Fahrer schwer verletzt wurde.

Der 63-jährige Pedelec-Fahrer befuhr die Schopfheimer Straße und wollte an der Kreuzung zur Bundesstraße 317 diese geradeaus in Richtung Möhrenstraße / Ellbogenweg queren. Ein von der Bundesstraße kommender 47-jähriger Pkw-Fahrer hielt an der Kreuzung auf der Linksabbiegespur an, da er nach links in die Schopfheimer Straße einbiegen wollte und gewährte dem Pedelec-Fahrer die Vorfahrt. Der Pedelec-Fahrer querte die Bundesstraße und übersah dabei eine auf der Bundesstraße in Richtung Schönau fahrende, von rechts kommende, 52-jährige Pkw-Fahrerin. Auf dem Fahrstreifen der 52-Jährigen kam es zur Kollision zwischen dem Pedelec und dem Pkw. Der Pedelec-Fahrer wurde aufgeladen und prallte auf die Windschutzscheibe. Von der Windschutzscheibe wurde der Pedelec-Fahrer abgewiesen, flog mehrere Meter durch die Luft und kam neben der Fahrbahn zum Liegen. Mit schwersten Verletzungen wurde der 63-jährige Pedelec-Fahrer mit einem Rettungshubschrauber in eine Uniklinik geflogen. Eine Lebensgefahr könne nicht ausgeschlossen werden. Die 52-jährige Pkw-Fahrerin erlitt einen Schock. Sie wurde vom Rettungsdienst betreut. Der gesamte Sachschaden wird auf etwa 8.000 Euro geschätzt.

Medienrückfragen bitte an:

Thomas Batzel
Polizeipräsidium Freiburg
Pressestelle
Telefon: 07621 / 176-351
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

X (ehem. Twitter): https://x.com/PolizeiFR
Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

