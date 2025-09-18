FW Kranenburg: 50 Jahre Freundschaft: Feuerwehr Kranenburg und Brandweer Gennep feiern Jubiläum

Freiwillige Feuerwehr Kranenburg

Sie besteht seit nunmehr 50 Jahren, die enge Freundschaft zwischen der Feuerwehr Gennep (NL) und dem Löschzug Kranenburg. Was 1975 als partnerschaftliche Zusammenarbeit begann, hat sich über die Jahrzehnte zu einer festen Tradition entwickelt, die weit über gemeinsame Übungen hinausgeht. Am Samstag, den 27. September 2025, begehen beide Wehren dieses besondere Jubiläum mit einer gemeinsamen Feier an der Feuerwache, Tiggelstraße, in Kranenburg. Auf dem Programm stehen ab 17 Uhr hierbei nicht nur ein Rückblick auf die vielen prägenden Momente der Zusammenarbeit, sondern auch der Ausblick auf die kommenden Jahre. Die langjährige Verbindung beider Wehren ist geprägt von gegenseitigem Vertrauen, Unterstützung und einem kameradschaftlichen Miteinander, das über Ländergrenzen hinausgeht. Die Kranenburger Wache wird festlich geschmückt sein: Fahnen, historische Fotos und Erinnerungsstücke beider Einheiten dokumentieren die gelebte Partnerschaft. Mit Stolz blickt die Feuerwehr Kranenburg zurück - und mit ebenso viel Zuversicht nach vorn: auf viele weitere Jahre der Zusammenarbeit und gegenseitigen Unterstützung.

