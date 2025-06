Freiwillige Feuerwehr Kranenburg

FW Kranenburg: Realitätsnahe Einsatzübung mit tierischer Unterstützung

Kranenburg (ots)

Blaulicht, Martinshorn und konzentrierte Gesichter: Am vergangenen Übungsabend herrschte auf dem Gelände eines holzverarbeitenden Betriebs in Kranenburg Ausnahmezustand - zum Glück nur im Rahmen einer groß angelegten Einsatzübung. Der Löschzug Kranenburg stellte sich gemeinsam mit dem Technischen Hilfswerk (THW) Emmerich einem anspruchsvollen und realitätsnahen Szenario, das den Ernstfall simulierte. Komplexe Lage: Mehrere Vermisste und technische Rettung Das Übungsszenario hatte es in sich: Nach einem angenommenen Unfall wurden mehrere Personen auf dem weitläufigen, unwegsamen Betriebsgelände vermisst und verletzt. Besonders dramatisch: Ein Arbeiter war unter einem Radlader eingeklemmt - eine Situation, die eine technische Rettung mit schwerem Gerät erforderte. Parallel dazu musste eine weitere Person aus luftiger Höhe vom Dach geborgen werden. Vierbeinige Helfer im Einsatz Ein besonderes Highlight der Übung war die Unterstützung durch das THW Emmerich, das mit Flächenspürhunden anrückte. Die speziell ausgebildeten Hunde bewiesen eindrucksvoll, wie effektiv Mensch und Tier im Team agieren können: Dank ihres feinen Spürsinns konnten die vermissten Personen zügig geortet und gerettet werden. Für die Einsatzkräfte ein wertvoller Zugewinn, der im Ernstfall Leben retten kann. Gemeinsam stark für die Sicherheit Ziel der Übung war es, die Zusammenarbeit aller beteiligten Organisationen unter realistischen Bedingungen zu testen, Kommunikationsabläufe zu optimieren und den Umgang mit besonderen Einsatzlagen zu trainieren. Die Bilanz des Abends fiel durchweg positiv aus: "Solche Übungen sind unverzichtbar, um im Ernstfall schnell und effektiv helfen zu können", betonten die Verantwortlichen. Die Einsatzübung setzte ein starkes Zeichen für Engagement, Teamarbeit und professionelle Hilfe - getreu dem Motto: In den Farben getrennt, in der Sache vereint.

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Kranenburg, übermittelt durch news aktuell