Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Weil am Rhein: Unbekannte brechen in zwei Wohnungen ein - Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots)

Am Dienstag, 14.10.2025, in dem Zeitraum zwischen 12.00 Uhr bis 18.00 Uhr, gelangte eine unbekannte Täterschaft über die Wohnungstüren in zwei Wohnungen in einem Mehrfamilienhaus in der Stettiner Straße. Aus den Wohnungen wurden Bargeld und Schmuck entwendet.

Die Ermittlungen hat das Kriminalkommissariat Lörrach übernommen und bittet um Mitteilung verdächtiger Beobachtungen oder anderer sachdienlicher Hinweise. Das Kriminalkommissariat ist unter der Telefonnummer 07621 176-0 (24 h) erreichbar.

Das Polizeipräsidium Freiburg bietet Hilfe zur Selbsthilfe an. Die Experten der kriminalpolizeilichen Beratungsstellen bieten interessierten Bürgerinnen und Bürger eine kostenlose, neutrale und professionelle Beratung zum Einbruchschutz an.

Nutzen Sie die Hilfe der Polizei und lassen Sie sich beraten.

Termine für dieses kostenlose Beratungsangebot können bei der Kriminalpolizeilichen Beratungsstelle unter 07621 1500-640 oder E-Mail freiburg.pp.praevention@polizei.bwl.de vereinbart werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell