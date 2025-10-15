Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Efringen-Kirchen: Wohnwagen in der Gutenau entwendet - Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots)

In dem Zeitraum zwischen Dienstag, 14.10.2025, 14.00 Uhr bis Mittwoch, 15.10.2025, 05.30 Uhr, entwendete eine unbekannte Täterschaft einen Wohnwagen der Marke Hobby. Der Wohnwagen stand auf einem abgeschlossenen Grundstück in der Straße Gutenau. Der Diebstahlschaden beträgt etwa 45.000 Euro. Zum Abtransport des Wohnwagens wurde vermutlich ein Fahrzeug benutzt.

Das Polizeirevier Weil am Rhein, Telefon 07621 97970, sucht Zeugen, welchen in diesem Zusammenhang sachdienliche Hinweise zu einem Wohnwagengespann geben können oder sonstige verdächtige Beobachtungen gemacht haben.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell