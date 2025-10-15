POL-FR: Waldau: Verkehrsunfall
Freiburg (ots)
Am Dienstag, den 14.10.2025, gegen 16:00 Uhr befuhr ein 65-jähriger Mann mit seinem Kraftrad die K4985 von der B500 kommend in Richtung Waldau. In einer Linkskurve kam der Motorradfahrer mutmaßlich aufgrund von nicht angepasster Geschwindigkeit von der Fahrbahn ab. Durch den Unfall wurde der 65-Jährige leicht verletzt und zur ärztlichen Untersuchung ins Krankenhaus gebracht. An dem Kraftrad entstand ein Sachschaden im mittleren dreistelligen Bereich.
Medienrückfragen bitte an:
Polizeipräsidium Freiburg
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de
Polizeirevier Titisee-Neustadt
SchüMi 07651/9336-122
X: https://x.com/PolizeiFR
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/
- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de
Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell