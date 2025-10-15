Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Albbruck: Rücksichtsloses Fahrverhalten am Kreisverkehr

Freiburg (ots)

Am Dienstag, 14.10.2025, gegen 7:15 Uhr soll eine 36-jährige VW-Fahrerin einen Linienbus im Kreisverkehr in der Eignungsstraße von Buch nach Birndorf überholt haben. Dabei soll sie entgegen der Fahrtrichtung in den Kreisverkehr eingefahren sein und beim Ausfahren den Bus geschnitten haben, sodass dieser eine Vollbremsung einleiten musste. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde niemand verletzt. Das Polizeirevier Waldshut-Tiengen hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht weitere Zeugen, die den Vorgang beobachtet haben. Das Polizeirevier Waldshut- Tiengen ist rund um die Uhr unter 07751 8316 531 erreichbar.

