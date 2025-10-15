POL-FR: Emmendingen: Fahrradfahrerin verunfallt - Zeugen gesucht
Freiburg (ots)
Am Donnerstag, 09.10.2025, kam es gegen 15:15 Uhr in der Karl-Friedrich-Straße zu einem schweren Sturz einer E-Bike-Fahrerin.
Die Frau verletzte sich so schwer, dass sie durch den Rettungsdienst in eine Klinik eingeliefert werden musste.
Das Polizeirevier Emmendingen hat den Unfall aufgenommen. Es wird derzeit geprüft, ob ein weiteres Fahrzeug an dem Unfal beteiligt war.
Das Polizeirevier Emmendingen (Tel. 07641-582-0) hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die Hinweise zum Unfallhergang geben können.
Medienrückfragen bitte an:
Polizeipräsidium Freiburg
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Bissierstraße 1 - 79114 Freiburg
Michael Schorr
Tel.: +49 761 882-1013
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de
Twitter: https://twitter.com/PolizeiFR
Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/
- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de
Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell