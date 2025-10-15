PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Emmendingen: Fahrradfahrerin verunfallt - Zeugen gesucht

Freiburg (ots)

Am Donnerstag, 09.10.2025, kam es gegen 15:15 Uhr in der Karl-Friedrich-Straße zu einem schweren Sturz einer E-Bike-Fahrerin.

Die Frau verletzte sich so schwer, dass sie durch den Rettungsdienst in eine Klinik eingeliefert werden musste.

Das Polizeirevier Emmendingen hat den Unfall aufgenommen. Es wird derzeit geprüft, ob ein weiteres Fahrzeug an dem Unfal beteiligt war.

Das Polizeirevier Emmendingen (Tel. 07641-582-0) hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die Hinweise zum Unfallhergang geben können.

