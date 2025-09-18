FW Dresden: Informationen zum Einsatzgeschehen von Feuerwehr und Rettungsdienst in der Landeshauptstadt Dresden vom 17. September 2025

Feuerwehr Dresden

Informationen zum Einsatzgeschehen von Feuerwehr und Rettungsdienst in der Landeshauptstadt Dresden vom 17. September 2025

Dresden

Rettungsdienst

Der Rettungsdienst wurde in den vergangenen 24h insgesamt 268 Mal alarmiert. In 85 Fällen war der Einsatz eines Notarztes erforderlich. Der Rettungshubschrauber Christoph 38 wurde im Leitstellenbereich sechs Mal angefordert. Zusätzlich führten die Einsatzkräfte 183 qualifizierte Krankentransporte durch.

Feuerwehr

Die Feuerwehr Dresden wurde im selben Zeitraum zu vier Brandeinsätzen gerufen. 12 Einsätze entfielen auf technische Hilfeleistungen, wie die Unterstützung bei Verkehrsunfällen, die Beseitigung ausgelaufener Betriebsmittel oder Tragehilfen für den Rettungsdienst. Außerdem kam es zu fünf Fehlalarme, die durch automatische Brandmeldeanlagen ausgelöst wurden.

Automatische Brandmeldeanlage meldet Brand

Wann? 17. September 2025, 13:15 - 16:03 Uhr

Wo? Marie-Curie-Straße

Die automatische Brandmeldeanlage detektierte in einem Betrieb für Backwaren einen Brand an einer Fördermaschine im Bereich eines Ofens und löste Alarm aus. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte war das Gebäude bereits vollständig geräumt. Alle Mitarbeiter hatten das Objekt verlassen. Der Brandherd konnte schnell lokalisiert und von einem Trupp unter Atemschutz mit einem Strahlrohr gelöscht werden. Anschließend wurden Nachlöscharbeiten und eine Kontrolle der betroffenen Bereiche durchgeführt. Zwei der drei Hallenteile waren stark verraucht. Zur Entrauchung setzte die Feuerwehr neben der vorhandenen Rauch- und Wärmeabzugsanlage auch einen Großlüfter ein. Aufgrund der Bauweise des Daches erfolgte eine zusätzliche Kontrolle mit einer Wärmebildkamera, die jedoch keine weiteren Auffälligkeiten zeigte. Die Einsatzstelle wurde nach Abschluss der Maßnahmen an den Betriebsleiter übergeben. Teile des Hallenkomplexes konnten nach Freigabe durch die Feuerwehr wieder genutzt werden. Personen kamen nicht zu Schaden. Im Einsatz waren 24 Einsatzkräfte der Feuer- und Rettungswachen Übigau und Striesen.

Erneuter Brand in der Brandruine der ehemaligen Staatsoperette

Wann? 17. September 2025, 15:10 - 17:12 Uhr

Wo? Pirnaer Landstraße

Über den Notruf 112 erhielt die Integrierte Regionalleitstelle die Information, dass dunkler Rauch aus der Brandruine der ehemaligen Staatsoperette aufsteigt. Bei Ankunft der ersten Kräfte war eine leichte Rauchentwicklung am rückwärtigen Giebel des Gebäudes sowie deutlicher Brandgeruch wahrnehmbar. Das Gelände war verschlossen und musste von der Feuerwehr geöffnet werden, um Zugang zum Objekt zu erhalten. Auf der Nordwestseite wurde eine Drehleiter in Stellung gebracht, um das Gebäude von oben zu erkunden. Parallel dazu erkundeten weitere Kräfte der Feuerwehr die Südostseite sowie den Eingangsbereich. Unter Atemschutz drang ein Angriffstrupp in das Gebäude ein und stellte im Untergeschoss nahe einer Treppe brennende Gegenstände als Ursache der Rauchentwicklung fest. Der Rest des Untergeschosses war verraucht. Der Brand wurde mit einem Strahlrohr gelöscht. Im Anschluss wurde das Gebäude umfassend kontrolliert - weitere Brandstellen oder Personen wurden nicht gefunden. Am Abend wurde eine Nachkontrolle durchgeführt, die jedoch ohne Befund blieb. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Im Einsatz waren 22 Einsatzkräfte der Feuer- und Rettungswache Striesen sowie der B-Dienst und der U-Dienst.

Wasserrohrbruch sorgt für überflutete Wohnungen

Wann? 17. September 2025, 17:54 - 20:17 Uhr

Wo? Altenzeller Straße

Die Feuerwehr Dresden wurde zu einem Wasserschaden in einem Mehrfamilienhaus alarmiert. Vor Ort nahm die Feuerwehr bereits im Hausflur an den Wänden herablaufendes Wasser wahr. In einer Wohnung im ersten Obergeschoss kam es durch einen Defekt an einer Zuwasserleitung zu massivem Warmwasseraustritt. Die betroffene Wohnung stand etwa fünf Zentimeter unter Wasser. Die weitere Erkundung ergab: - In der darunterliegenden Wohnung deutliche Wasserschäden im Bereich Wohnzimmer und Küche. - Im Keller hatte sich ein Wasserstand von rund zehn Zentimetern eingestellt. - In einer Erdgeschosswohnung Wasserschäden im Deckenbereich. Die Einsatzkräfte schalteten zunächst den Strom in den betroffenen Wohnungen ab und stellten die Wasserzufuhr ab. Anschließend wurde ein weiteres Löschfahrzeug nachgefordert. Mit vereinten Kräften erfolgte das Abpumpen des ausgetretenen Wassers mithilfe von Wassersaugern und Tauchpumpen. Der Vermieter kümmerte sich um die Unterbringung der betroffenen Mietparteien. Verletzt wurde niemand. Im Einsatz waren 12 Einsatzkräfte der Feuer- und Rettungswachen Löbtau und Altstadt.

Rauchentwicklung aus Straßenbahn

Wann? 17. September 2025, 19:20 - 19:54 Uhr

Wo? Bodenbacher Straße

Einsatzkräfte der Feuer- und Rettungswache Striesen waren auf dem Weg zur Nachkontrolle des Brandes in der Ruine der ehemaligen Staatsoperette, als ihnen an der Bodenbacher Straße eine Straßenbahn der Linie 2 auffiel, aus der Rauch aufstieg. Die Feuerwehr stoppte die Bahn, sperrte den Verkehrsbereich in beide Richtungen und brachte die Fahrgäste sicher aus dem Fahrzeug. Unter Einsatz einer Wärmebildkamera wurde der Unterboden sowie die Lauf- und Triebgestelle kontrolliert. Dabei stellte sich eine Rauchentwicklung an einer vermutlich defekten Bremsanlage heraus. Gemeinsam mit dem Dispatcher der DVB und einem Servicetechniker wurde die Bahn gegen Wegrollen gesichert. Anschließend konnte die Bremsanlage manuell gelöst und deaktiviert werden. Die Straßenbahn war nach Abschluss der Maßnahmen wieder betriebsfähig und konnte eigenständig in den nächstgelegenen Betriebsbahnhof fahren. Verletzt wurde niemand. Im Einsatz waren 16 Einsatzkräfte der Feuer- und Rettungswache Striesen.

