Feuerwehr Dresden

FW Dresden: Mehrere Brände in der Innenstadt in der Nacht zum Sonntag

Dresden (ots)

Wann? 14. September 2025, 01:53 - 03:18 Uhr

Wo? Innenstadt

In der Nacht zum Sonntag kam es in der Dresdner Innenstadt zu mehreren Bränden, die einen umfangreichen Einsatz der Feuerwehr erforderlich machten.

Einsatz 1 - Containerbrand Schulgutstraße / Roßbachstraße Gegen 01:53 Uhr wurden Einsatzkräfte zu einem brennenden Schüttgutcontainer auf der Roßbachstraße zwischen Schulgutstraße und Rietschelstraße alarmiert. Der mit Dämmmaterial gefüllte 10-Kubikmeter-Container stand beim Eintreffen in voller Ausdehnung in Flammen. Die Feuerwehr löschte den Brand mit einem Strahlrohr und rund 1.600 Litern Wasser. Noch während der Restablöschung wurde die Feuerwehr über einen weiteren Brand in unmittelbarer Nähe informiert, weshalb die Nachlöscharbeiten abgebrochen und die Einsatzkräfte umgesetzt wurden. Die abschließende Restablöschung des Containers erfolgte später durch ein weiteres Löschfahrzeug.

Einsatz 2 - Brand am Bertolt-Brecht-Gymnasium / Turnhalle Gegen 02:17 Uhr brannten auf dem Gelände des Bertolt-Brecht-Gymnasiums mehrere Müllcontainer sowie ein Holzschuppen unmittelbar an der Turnhalle am Terrassenufer. Der Brandrauch zog teilweise in das Gebäude, sodass Fenster geöffnet und belüftet werden mussten. Mithilfe einer Drehleiter wurde zudem die Dachhaut kontrolliert, erhöhte Temperaturen wurden nicht festgestellt. Durch den schnellen Löschangriff mit zwei Strahlrohren konnte ein Übergreifen der Flammen auf die Turnhalle verhindert werden.

Einsatz 3 - Müllcontainerbrand Seidnitzer Straße Ab 02:30 Uhr waren Einsatzkräfte in der Seidnitzer Straße gefordert: Dort standen drei Großmüllbehälter sowie ein angrenzender Baustellenzaun in Flammen. Der Brand wurde mit einem Strahlrohr und rund 1.000 Litern Wasser gelöscht. Anschließend erfolgte eine Kontrolle mit der Wärmebildkamera.

Zusammenfassung

Insgesamt mussten die Einsatzkräfte der Feuerwehr Dresden in dieser Nacht drei Brandstellen im Innenstadtbereich löschen. Verletzt wurde niemand. Die Polizei hat in allen Fällen die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Im Einsatz waren 22 Einsatzkräfte der Feuer- und Rettungswachen Albertstadt und Altstadt.

Original-Content von: Feuerwehr Dresden, übermittelt durch news aktuell