POL-FR: Rheinfelden: Verbrannte Pizza ruft Einsatzkräfte auf den Plan

Freiburg (ots) - Am Montag, 13.10.2025, gegen 6:45 Uhr stellte eine 21-Jährige ihren Mazda auf dem Parkplatz "Rast" neben der B314 auf Höhe der Straße "Silberwiese" ab um nach ihrem Hund im Kofferraum zu sehen. Während sie bei geöffneter Kofferraumklappe hinter ihrem Mazda stand, wurde das Auto plötzlich nach hinten geschoben, wodurch sie zu Fall kam. Sie konnte noch einen Sattelzug mit Auflieger wegfahren sehen und ...

mehr