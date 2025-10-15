PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Rheinfelden: Verbrannte Pizza ruft Einsatzkräfte auf den Plan

Freiburg (ots)

Polizei, Rettungsdienst und Feuerwehr rückten am Mittwoch, 15.10.2025 gegen 00.50 Uhr zu einem gemeldeten Brand in die Scheffelstraße aus. Vor Ort konnte Rauch und Brandgeruch aus dem Küchenfenster der Erdgeschosswohnung festgestellt werden. Auf Klingeln öffnete der 32 Jahre alte Bewohner. Dieser hatte eine Pizza im Backofen und war eingeschlafen. Durch die verbrannte Pizza wurde der Heimrauchmelder ausgelöst. Die Feuerwehr lüftete die Wohnung, es entstand kein Sachschaden. Verletzt wurde niemand.

md/tb

