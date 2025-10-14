Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Wutöschingen: Sattelzug beschädigte Auto und fährt davon

Freiburg (ots)

Am Montag, 13.10.2025, gegen 6:45 Uhr stellte eine 21-Jährige ihren Mazda auf dem Parkplatz "Rast" neben der B314 auf Höhe der Straße "Silberwiese" ab um nach ihrem Hund im Kofferraum zu sehen. Während sie bei geöffneter Kofferraumklappe hinter ihrem Mazda stand, wurde das Auto plötzlich nach hinten geschoben, wodurch sie zu Fall kam. Sie konnte noch einen Sattelzug mit Auflieger wegfahren sehen und versucht auch durch Hupen auf die Situation aufmerksam zu machen. Der Sattelzug fuhr in Richtung Waldshut davon. Die 21-Jährige wurde nicht verletzt. Am Mazda entstand ein Sachschaden von geschätzt ungefähr 3.000 Euro. Die Verkehrspolizei Waldshut-Tiengen hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die das Unfallgeschehen beobachtet haben oder Hinweise zum verursachenden Sattelzug geben können. Die Verkehrspolizei ist zu den üblichen Bürozeiten unter Tel. 07751 8963 0 erreichbar.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell