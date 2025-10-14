PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Unfall auf der Kreuzung Wiesentalstraße
Tumringer Straße - Geländewagen kippt um - erhebliche Verkehrsbeeinträchtigungen

Freiburg (ots)

Am Montag, 13.10.2025, gegen 17.15 Uhr, kam es auf der Kreuzung Wiesentalstraße / Tumringer Straße zu einem Unfall zwischen einem Geländewagen und einem Kleintransporter, was aufgrund des Feierabendverkehrs eine erhebliche Verkehrsbeeinträchtigung zur Folge hatte. Ein 71-jähriger Fahrer eines Geländewagens befuhr die Tumringer Straße in Richtung Freiburger Straße und blieb aufgrund von stockendem Verkehr nach passieren der Lichtzeichenanlage vor der Kreuzung stehen. Als er weiterfuhr übersah er wohl einen von rechts, von der Wiesentalstraße herkommenden 35-jährigen Fahrer eines Kleintransporters. Der Kleintransporter kollidierte seitlich mit dem Geländewagen. Der Geländewagen wurden dadurch umgeworfen und blieb auf der Kreuzung liegen. Zwei Kinder, welche bei dem 71-Jährigen mitfuhren, wurden vom Rettungsdienst vorsorglich zu weiteren Untersuchungen in eine Kinderklinik gebracht. Der 35-jährige Fahrer des Kleintransporters wurde leicht verletzt vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der gesamte Sachschaden wird auf etwa 120.000 Euro geschätzt. Neben dem Rettungsdienst und der Polizei war auch die Feuerwehr im Einsatz. Aufgrund des einsetzenden Feierabendverkehrs kam es in der Folge zu erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen.

Medienrückfragen bitte an:

Thomas Batzel
Polizeipräsidium Freiburg
Pressestelle
Telefon: 07621 / 176-351
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

X (ehem. Twitter): https://x.com/PolizeiFR
Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Freiburg
