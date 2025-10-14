Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Herrischried: Arbeitsunfall - eine Person leicht verletzt

Freiburg (ots)

Am Montag, 13.10.2025, gegen 14:00 Uhr ereignete sich auf einer Baustelle in Wehrhalden ein Arbeitsunfall. Nach bisherigen Erkenntnissen soll ein 44-jähriger Arbeiter mit einer Rüttelmaschine in ein Loch gestürzt sein. Dabei verletzte er sich leicht und wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus eingeliefert. Die über 500 Kilogramm schwere Rüttelmaschine stürzte nicht auf den Arbeiter. Der Polizeiposten Görwihl hat die Ermittlungen zur Unfallursache übernommen.

