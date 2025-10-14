PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Neuenburg: Unbekannte entwenden Defibrillator - Zeugen gesucht

Freiburg (ots)

Unbekannte haben im Zeitraum 10.10.2025, 17 Uhr, bis 11.10.2025, 9 Uhr, einen Defibrillator entwendet, der im Eingangsbereich einer Schule in der Freiburger Straße in Neuenburg angebracht war. Das Gerät der Marke Corpuls hing an einer Außenwand der Schule in einer montierten Aufbewahrungsbox. Der Diebstahlschaden liegt bei 2.500 Euro.

Gesucht werden Zeugen, welche den Vorfall beobachtet haben oder Angaben zur Täterschaft machen können. Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier Müllheim (Tel: 07631/1788-0) zu melden.

RM/ek/oec

Medienrückfragen bitte an:

Polizeirevier Müllheim
Führungsgruppe
Telefon: 07631 / 1788 - 0

X: https://x.com/PolizeiFR
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

